В Тюмени ветеранов поздравят с Днем защитника Отечества воспитанники "Аванпоста" и юнармейцы

| Фото: из сообщества "ЮНАРМИЯ" | Тюменская область" во ВКонтакте | Фото: из сообщества "ЮНАРМИЯ" | Тюменская область" во ВКонтакте

Ветеранов Великой Отечественной войны с Днем защитника Отечества поздравят воспитанники центра "Аванпост" и юнармейцы в Тюмени 23 февраля.

"Мы взяли примерно 10 адресов, по которым проедем. Подарим брендированные полотенца и открытки, побеседуем, выскажем слова благодарности и теплые слова. Будем посещать ветеранов группами до 10 человек", — рассказала корреспонденту информационного агентства "Тюменская линия" методист центра "Аванпост" Анастасия Вешкурцева.

Также обучающиеся центра "Аванпост" и представители регионального штаба "Волонтеры Победы" поздравят ветеранов, которых не смогут посетить, по телефону из центра патриотического коворкинга "Дело чести".

Инна Пахомова