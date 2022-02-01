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В Тюмени ветеранов поздравят с Днем защитника Отечества воспитанники "Аванпоста" и юнармейцы

Общество, 12:31 22 февраля 2022

из сообщества "ЮНАРМИЯ" | Тюменская область" во ВКонтакте | Фото: из сообщества "ЮНАРМИЯ" | Тюменская область" во ВКонтакте

Ветеранов Великой Отечественной войны с Днем защитника Отечества поздравят воспитанники центра "Аванпост" и юнармейцы в Тюмени 23 февраля.

"Мы взяли примерно 10 адресов, по которым проедем. Подарим брендированные полотенца и открытки, побеседуем, выскажем слова благодарности и теплые слова. Будем посещать ветеранов группами до 10 человек", — рассказала корреспонденту информационного агентства "Тюменская линия" методист центра "Аванпост" Анастасия Вешкурцева.

Также обучающиеся центра "Аванпост" и представители регионального штаба "Волонтеры Победы" поздравят ветеранов, которых не смогут посетить, по телефону из центра патриотического коворкинга "Дело чести".

Инна Пахомова

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# ветераны Великой Отечественной войны , День защитника Отечества

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