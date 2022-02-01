За прогулы исправительных работ алиментщика отправили в колонию-поселение

| Фото: mvdmedia.ru | Фото: mvdmedia.ru

Один месяц проведет в колонии-поселении житель Абатского района, уклонявшийся от исправительных работ, назначенных ему за долги по алиментам, сообщает объединенная пресс-служба судебной системы Тюменской области.

В августе 2021 года мужчине за неуплату средств на содержание детей ему было назначено наказание в виде восьми месяцев исправительных работ с удержанием 5% из зарплаты в доход государства.

В суде выяснилось, что должник злостно уклоняется от исправительных работ, нарушает порядок и условия отбывания наказания, прогуливает работу без уважительных причин. Мужчина признал вину и пояснил, что принимает меры к трудоустройству.

Суд заменил исправительные работы на лишение свободы сроком на месяц. Осужденный был взят под стражу в зале суда и под конвоем направлен в колонию-поселение.