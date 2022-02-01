  • 22 февраля 202222.02.2022вторник
  • USD76,7671
    EUR87,3379
  • В Тюмени -1..-3 С 3 м/с ветер юго-западный

Оперативный штаб Тюменской области по профилактике коронавируса онлайн

За прогулы исправительных работ алиментщика отправили в колонию-поселение

Происшествия, 12:20 22 февраля 2022

mvdmedia.ru | Фото: mvdmedia.ru

Один месяц проведет в колонии-поселении житель Абатского района, уклонявшийся от исправительных работ, назначенных ему за долги по алиментам, сообщает объединенная пресс-служба судебной системы Тюменской области.

В августе 2021 года мужчине за неуплату средств на содержание детей ему было назначено наказание в виде восьми месяцев исправительных работ с удержанием 5% из зарплаты в доход государства.

В суде выяснилось, что должник злостно уклоняется от исправительных работ, нарушает порядок и условия отбывания наказания, прогуливает работу без уважительных причин. Мужчина признал вину и пояснил, что принимает меры к трудоустройству.

Суд заменил исправительные работы на лишение свободы сроком на месяц. Осужденный был взят под стражу в зале суда и под конвоем направлен в колонию-поселение.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости
Читайте нас в Яндекс.Новостях

# алименты , исправительные работы

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
13:06 22.02.2022Житель Тюменской области выдумал опытного адвоката, чтобы получить деньги
12:20 22.02.2022За прогулы исправительных работ алиментщика отправили в колонию-поселение
11:58 22.02.2022Житель Тюменской области украл 190 литров дизельного топлива
10:42 22.02.2022В Тюмени мужчина и женщина убили свою знакомую, а тело выбросили в мусорный бак