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В Тюмени на стихийных рынках изъяли более 35 килограммов рыбы

Общество, 12:55 22 февраля 2022

Тюмень - наш дом во ВКонтакте | Фото: Тюмень - наш дом во ВКонтакте

Более 35 кг рыбы изъято в ходе рейдов по местам стихийной торговли в Тюмени, сообщает комитет по связям с общественностью и СМИ администрации города.

Сотрудники департамента потребительского рынка совершили восемь выездов и составили 26 административных протоколов в отношении нелегальных продавцов. Продажу пресекли на улицах Республики, Мельникайте, Ямской, Олимпийской.

У продавцов отсутствовали необходимые лицензии, санитарные книжки и документы по качеству и безопасности продукции, а условия хранения товаров не соответствовали нормам. С нарушителями проведены разъяснительные беседы о недопущении несанкционированной торговли в общественных местах.

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# рыба , стихийные рынки

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