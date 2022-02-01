В Тюмени на стихийных рынках изъяли более 35 килограммов рыбы

| Фото: Тюмень - наш дом во ВКонтакте | Фото: Тюмень - наш дом во ВКонтакте

Более 35 кг рыбы изъято в ходе рейдов по местам стихийной торговли в Тюмени, сообщает комитет по связям с общественностью и СМИ администрации города.

Сотрудники департамента потребительского рынка совершили восемь выездов и составили 26 административных протоколов в отношении нелегальных продавцов. Продажу пресекли на улицах Республики, Мельникайте, Ямской, Олимпийской.

У продавцов отсутствовали необходимые лицензии, санитарные книжки и документы по качеству и безопасности продукции, а условия хранения товаров не соответствовали нормам. С нарушителями проведены разъяснительные беседы о недопущении несанкционированной торговли в общественных местах.