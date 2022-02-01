Спустя 13 лет в Тюмени судят убийц бизнесмена, тело которого так и не нашли

| Фото: МВД России | Фото: МВД России

В Тюмени присяжные единодушно признали местного жителя виновным в укрывательстве убийства предпринимателя Вадима Шушанова, сообщает объединенная пресс-служба судебной системы Тюменской области. Напомним, в июле 2008 года предприниматель пропал без вести, а его машину нашли в Екатеринбурге.

Присяжные заседатели совещались почти восемь часов и признали Андрея Д. виновным в укрывательстве убийства, но оправдали в самом убийстве и самоуправных действиях в отношении Шушанова, совершенных с угрозой применения насилия. Дмитрия И. присяжные оправдали полностью в пособничестве в убийстве и самоуправным действиям.

Алена Я. также оправдана присяжными в пособничестве в убийстве и самоуправным действиям. Однако признали ее виновной в мошенничестве при получении выплат - она представила в управление пенсионного фонда свидетельство о смерти Щепелина, достоверно зная, что он жив. С апреля 2017 по август 2020 года она получила на двоих детей 856 тыс. 689 рублей пенсии по случаю потери кормильца.

За убийство Вадима Шушанова задержали и осудили его партнера по бизнесу Алексея Щ. Позднее он изменил показания и заявил, что не убивал Шушанова, а лишь был организатором убийства. После этого в убийстве и пособничестве в убийстве обвинили бывшую жену бизнесмена Алену, а также ее близких — Андрея Д. и Дмитрия И. Таким образом, на скамье подсудимых оказались еще трое.

По данным следствия, Алексей Щ. и двое его знакомых заманили Шушанова в загородный дом. Андрей направил ружье Сайга-410 на Шушанова, а Щепелин потребовал написать расписку. Но Вадим стал сопротивляться, его застрелили, а следы преступления замыла Алена. Отметим, что тело Шушанова до сих пор не нашли.

Дальнейшее разбирательство в отношении троих обвиняемых пройдет уже без участия присяжных. Суд еще раз выслушает стороны и последнее слово подсудимых, затем на основе вердикта присяжных определит наказание.