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В библиотечном центре для молодежи в Тюмени представят выставку Шитовых и их учеников

Общество, 18:34 22 февраля 2022

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Книжно-предметная выставка реставраторов Вадима и Святослава Шитовых откроется в Информационно-библиотечном центре для молодежи в Тюмени в марте 2022 года.

На ней будут представлены и работы их учеников, занимающихся в студии "Тюменская деревянная игрушка". Также откроется экспозиция учащихся Центра архитектурной подготовки.

"В ближайшее время выставка будет установлена. Состоится открытие. Следите за новостями в нашей группе", — рассказала в прямом эфире в сообществе учреждения главный библиотекарь абонемента литературы на иностранных языках Галина Магомедова.

Напомним, новое выставочное пространство открылось в библиотечном центре в преддверии 2022 года, объявленного Годом народного искусства и нематериального культурного наследия народов России. Посетить зал может любой желающий в часы работы библиотечного центра: со вторника по пятницу — с 10 до 19 часов, суббота и воскресенье — с 10 до 18 часов. Понедельник — выходной. Возрастное ограничение: 6+.

Инна Пахомова

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# библиотеки , выставка

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