Житель Сургута получил 7,6 лет колонии за попытку сбыта крупной партии наркотиков в составе ОПГ

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Сотрудники ФСБ установили причастность жителя Сургута Белова Д.А. к организации межрегионального канала поставки наркотических средств и их последующего сбыта на территории Ханты-Мансийского автономного округа– Югры, сообщает пресс-служба РУФСБ России по Тюменской области.

"Беглов Д.А. действовал в составе организованный группы из бывших сотрудников ОКОН ОМВД России по Сургутскому району. В результате оперативно-розыскного мероприятия "оперативный эксперимент" противоправная деятельность указанного лица пресечена при силовой поддержке УФСВНГ России по ХМАО-Югре", - отмечено в сообщении.

Следственное управление СК России по ХМАО-Югре в отношении гражданина возбудило и расследовало уголовное дело. Белов Д.А. признал вину.

Сургутский районный суд признал его виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 30, п. "а" ч. 4 ст. 228.1 УК России (покушение на сбыт наркотических средств, совершенных организованной группой). Мужчине назначено наказание в виде 7 лет 6 месяцев лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима. Приговор суда вступил в законную силу.