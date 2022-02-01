  • 23 февраля 202223.02.2022среда
  • USD80,4194
    EUR90,8820
  • В Тюмени 0..2 С 5 м/с ветер юго-западный

Оперативный штаб Тюменской области по профилактике коронавируса онлайн

Мошенник выманил у тюменки 13 тыс. рублей под предлогом инвестирования

Происшествия, 15:03 23 февраля 2022

mvdmedia.ru | Фото: mvdmedia.ru

Тюменка лишилась 13 тыс. рублей, пытаясь заработать на инвестициях. Она поверила человеку, который представился финансовым экспертом публичного акционерного общества, сообщает УМВД России по Тюменской области.

В дежурной части отдела полиции №1 Тюмени девушка 1998 года рождения рассказала, что в одной из социальных сетей наблюдала за тем, как ее друзья получают прибыль от инвестиций. Она решила подробнее узнать о заработке и обратилась к пользователю соцсети, который рассказал, как можно заработать. Поверив "финансовому эксперту", тюменка выполнила все указания, которые он писал ей в сообщениях, и перевела деньги на его счет.

Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 159 Уголовного кодекса России "Мошенничество, совершенное с причинением значительного ущерба гражданину". Максимальное наказание – лишение свободы на срок до 5 лет. Полицейские устанавливают личность виновных лиц.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости
Читайте нас в Яндекс.Новостях

# мошенники

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
15:03 23.02.2022Мошенник выманил у тюменки 13 тыс. рублей под предлогом инвестирования
18:55 22.02.2022Руководитель коллекторского агентства в Тюмени занимался своей деятельностью незаконно
18:23 22.02.2022Спустя 13 лет в Тюмени судят убийц бизнесмена, тело которого так и не нашли
17:40 22.02.2022Житель Сургута получил 7,6 лет колонии за попытку сбыта крупной партии наркотиков в составе ОПГ