Мошенник выманил у тюменки 13 тыс. рублей под предлогом инвестирования
Тюменка лишилась 13 тыс. рублей, пытаясь заработать на инвестициях. Она поверила человеку, который представился финансовым экспертом публичного акционерного общества, сообщает УМВД России по Тюменской области.
В дежурной части отдела полиции №1 Тюмени девушка 1998 года рождения рассказала, что в одной из социальных сетей наблюдала за тем, как ее друзья получают прибыль от инвестиций. Она решила подробнее узнать о заработке и обратилась к пользователю соцсети, который рассказал, как можно заработать. Поверив "финансовому эксперту", тюменка выполнила все указания, которые он писал ей в сообщениях, и перевела деньги на его счет.
Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 159 Уголовного кодекса России "Мошенничество, совершенное с причинением значительного ущерба гражданину". Максимальное наказание – лишение свободы на срок до 5 лет. Полицейские устанавливают личность виновных лиц.