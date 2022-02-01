Мошенник выманил у тюменки 13 тыс. рублей под предлогом инвестирования

| Фото: mvdmedia.ru | Фото: mvdmedia.ru

Тюменка лишилась 13 тыс. рублей, пытаясь заработать на инвестициях. Она поверила человеку, который представился финансовым экспертом публичного акционерного общества, сообщает УМВД России по Тюменской области.

В дежурной части отдела полиции №1 Тюмени девушка 1998 года рождения рассказала, что в одной из социальных сетей наблюдала за тем, как ее друзья получают прибыль от инвестиций. Она решила подробнее узнать о заработке и обратилась к пользователю соцсети, который рассказал, как можно заработать. Поверив "финансовому эксперту", тюменка выполнила все указания, которые он писал ей в сообщениях, и перевела деньги на его счет.

Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 159 Уголовного кодекса России "Мошенничество, совершенное с причинением значительного ущерба гражданину". Максимальное наказание – лишение свободы на срок до 5 лет. Полицейские устанавливают личность виновных лиц.