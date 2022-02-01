В Тобольском районе назвали лучших педагогов года

| Фото: Тобольский район ВКонтакте | Фото: Тобольский район ВКонтакте

Победителей конкурса профмастерства "Педагог года - 2022" назвали в Тобольском районе. В этом году участники соревновались дистанционно, сообщает администрация района.

Педагогом года- 2022 признана учитель истории из Сетовской средней школы Фагиля Желонина. Лучшим классным руководителем стала учитель начальных классов Бизинской средней школы Ольга Шваб. Педагогом - психологом года - педагог-психолог Сетовской средней школы Анастасия Макаренко. Воспитателем года - воспитатель детского сада "Елочка" из п. Надцы Светлана Смолякова. В номинации "Педагогический дебют" лучшим стал - учитель истории из Байкаловской средней школы Астимир Начмутдинов.

Главную награду конкурса победителям вручил глава Тобольского района Леонид Митрюшкин. Они представят район на областном этапе конкурса педагогического мастерства.