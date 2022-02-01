"Волонтеры Победы" поздравляют тюменских ветеранов с Днем защитника Отечества

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Представители общественного движения "Волонтеры Победы поздравляют ветеранов Великой Отечественной войны с Днем защитника Отечества из патриотического коворкинга "Дело чести".

Работа по обзвону началась в 9 часов 30 минут. "Волонтеры Победы" желали крепкого здоровья, сил и бодрости духа, говорили спасибо за победу. "Для нас вы являетесь примером настоящего героя", – отмечали активисты.

Ветераны в свою очередь благодарили звонивших. Так, житель Тюмени Николай Дмитриевич Бушин 1926 года рождения сказал, что главное, чтобы молодежь взяла от ветеранов уверенность, твердость характера и силу духа.

Перед тем, как приступить к обзвону, волонтеры прошли обучение, подготовили поздравления.

"В День защитника Отечества мы ежегодно поздравляем ветеранов Великой Отечественной войны с праздником, говорим им спасибо за их вклад в победу. К сожалению, из-за эпидемиологической обстановки не получается съездить ко всем и поздравить. Поэтому мы сегодня собрались в коворкинге, чтобы позвонить им. Внимание важно. Многие ветераны говорят нам спасибо за то, что мы помним о них. Надеемся, что скоро наладится эпидемиологическая обстановка и мы сможем как и раньше ходить к ним в гости, пить с ними чай и общаться", – добавила координатор направления "Связь поколений" тюменского регионального отделения Всероссийского общественного движения "Волонтеры Победы" Алина Гирфанова.

Также 23 февраля волонтеры выехали поздравить около 10 ветеранов, которые согласились их принять, лично. С участниками Великой Отечественной войны ранее связались и договорились о визите. Встречи происходят с соблюдением эпидемиологических норм и мер безопасности, все добровольцы прошли вакцинацию. К первому ветерану волонтеры отправились в 9 часов 30 минут.

Инна Пахомова