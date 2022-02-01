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В Тюмени волонтерам 55+ расскажут о защите прав потребителей

Общество, 17:31 23 февраля 2022

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Защита прав потребителей станет темой образовательной встречи нового сезона участников проекта для тюменцев 55+. Она состоится 24 февраля в 10 часов на базе управления Роспотребнадзора по Тюменской области, сообщает благотворительный фонд "Старшее поколение".

Занятие для серебряных волонтеров проведет начальник отдела защиты прав потребителей управления Роспотребнадзора по Тюменской области Артем Никоза. Он расскажет волонтерам, как защитить свои права, если товар или услуга оказались ненадлежащего качества, как вернуть деньги, какие нормы в законодательстве помогут отстоять сторону потребителя, куда жаловаться в случае правонарушений со стороны недобросовестных продавцов.

Предварительная регистрация обязательна. Телефон для записи: 51-77-05. Подробная информация - на областном интернет-портале "Старшее поколение" www.stp-to.org или на официальной странице в социальной сети "ВКонтакте".

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# Управление Роспотребнадзора

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