МФК "Тюмень" дважды сыграет в Сыктывкаре

| Фото: МФК "Тюмень" во ВКонтакте | Фото: МФК "Тюмень" во ВКонтакте

МФК "Тюмень" проведет матчи 12 тура Париматч-Суперлиги чемпионата России на выезде 24 и 25 февраля, сообщает пресс-служба клуба.

В Сыктывкаре команда Николая Иванова сыграет с "Новой генерацией". Тюменцы с 18 февраля находятся в Республики Коми и уже успели провести два поединка с "Ухтой". Те встречи закончились двумя ничейными результатами – 2:2 и 1:1.

"В прошлом году у нас был похожий длительный выезд. Только тогда мы сперва сыграли в Сыктывкаре, а затем перебрались в Ухту. Перед стартом нынешнего чемпионата мы знали, что нам предстоит участие в трех турнирах, поэтому морально были готовы к любым сложностям. Футболисты профессионалы, все понимают, что мы идем к одной цели – к чемпионству, поэтому все относятся к любым сложностям с пониманием", - рассказал тренер МФК "Тюмень" Артур Цыба.

Начало поединка - 24 февраля в 21 час по тюменскому времени.