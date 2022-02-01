Тобольские баскетболисты дважды проиграли лидеру чемпионата

| Фото: БК "Тамбов" во ВКонтакте | Фото: БК "Тамбов" во ВКонтакте

Два поединка против лидера чемпионата российской Суперлиги-2 провели игроки БК "Нефтехимик".

В Тамбове тоболяки уступили местному одноименному клубу. Первая встреча завершилась со счетом - 79:88. Самым результативным в составе гостей стал Владислав Лисовский, набравший 21 очко. В повторном матче тамбовские баскетболисты одержали еще более уверенную победу со счетом - 111:74. В составе тоболяков Георгий Коротяев набрал 23 очка.

"Нефтехимик" остался на девятой строчке в турнирной таблице, набрав 44 очка. Следующие игры сибиряки проведут в Липецке 26 и 27 февраля. Подопечные Дмитрия Тараканова сыграют с "МицуБаскет".

Евгений Новоселов