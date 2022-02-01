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Житель Нижнетавдинского района получил условный срок за ДТП с пострадавшей

Происшествия, 18:18 24 февраля 2022

tyumen.sledcom.ru | Фото: tyumen.sledcom.ru

Мужчину, виновного в дорожной аварии с пострадавшими, осудили в Нижнетавдинском районе, сообщает объединенная пресс-служба судебной системы Тюменской области.

В мае 2021 года мужчина за рулем мотоцикла "ВОСХОД-2" перевозил женщину без застегнутого шлема. Он превысил скорость, мотоцикл перевернулся, пассажирка пострадала. Чтобы скрыть свое нахождение за рулем, мужчина оставил место ДТП.

Суд приговорил его к трем годам лишения свободы условно и лишил права управлять транспортным средством на срок 2 года 6 месяцев.

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# ДТП , Нижнетавдинский район

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