Парашютисты-десантники авиалесоохраны будут готовы к борьбе с пожарами к 1 апреля

| Фото: федеральной авиалесоохраны | Фото: федеральной авиалесоохраны

Парашютисты-десантники федеральной авиалесоохраны готовятся к пожароопасному сезону. В Тюменской области и еще 17 регионах России повышенные лесопожарные риски, по прогнозным данным, ожидаются уже в апреле, сообщает пресс-служба ведомства.

Сейчас авиапожарные федерального уровня выходят на финишную прямую подготовки. В аэропорт Шушенское Красноярского края для получения допусков к парашютным прыжкам и вертолетным спускам и допусков к подготовке рядовых парашютистов-десантников съехались на учебно-методические сборы командиры лесного спецназа (старшие инструкторы федеральной авиалесоохраны) из разных уголков страны.

Каждый инструктор должен выполнить 12 прыжков с парашютами "Лесник-3" и с новой моделью парашюта "Альфа-комбат" с самолета Ан-2 и сделать пять спусков на устройстве Кашевника с вертолета Ми-8-МТВ-1 с высоты от 10 до 40 метров. Воздушным тренировкам предшествовали экзамены и зачеты по физподготовке, радиосвязи, взpывному делу, выживанию в экстремальных условиях и другие.

Полная готовность всех парашютистов-десантников федерального уровня, а это более 800 человек, будет обеспечена к 1 апреля. Поэтому воздушные тренировки авиалесоохрана начинает еще зимой, когда на большей части страны лежит снег.

Напомним, в течение пожароопасного сезона 2021 года силами парашютистов-десантников федеральной авиалесоохраны самостоятельно и с участием региональных лесопожарных сил ликвидировано более 180 наиболее сложных лесных пожаров на площади, пройденной огнем более 2,4 млн га. В ходе тушения лесных пожаров предотвращено распространение огня на 150 населенных пунктов и объектов экономики.

В 2021 году помощь в тушении пожаров на землях лесного фонда оказана на территории республик Саха (Якутия), Карелия, Марий Эл, Амурской, Тюменской, Костромской, Омской, Иркутской областей, Чукотского автономного округа, а также на землях особо охраняемых природных территорий в Республике Бурятия, в Иркутской области, в Республике Саха (Якутия), в Свердловской области, в Республике Мордовия.