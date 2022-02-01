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Сотрудники ФСБ пресекли незаконную продажу банковских карт в Сургуте

Общество, 14:42 24 февраля 2022

ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Вынесен и вступил в силу приговор жителю Сургута, который реализовывал платежные карты различных банков. Деятельность по неправомерному обороту средств платежа пресекли сотрудники РУФСБ России по Тюменской области.

"Установлена причастность гражданина России жителя Сургута Ганева С.В. к неправомерному обороту средств платежа. В результате оперативно-розыскных мероприятий задокументирована и пресечена противоправная деятельность указанного лица, выражавшаяся в незаконном сбыте платежных карт, электронных средств, электронных носителей информации и технических устройств, оформленных в ряде банков, предназначенных для последующего неправомерного осуществления приема, выдачи и перевода денежных средств", - сообщает пресс-служба РУФСБ России по Тюменской области.

Сургутский районный суд признал Ганева С.В. виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 187 УК России, ему назначено наказание в виде трех лет лишения свободы условно и штрафа в размере 110 тыс. рублей.

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# РУФСБ России по Тюменской области

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