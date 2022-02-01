Нидерландский архитектор рассказал о плюсах реновации заброшенных зданий в Тюмени

| Фото: dsk500.com | Фото: dsk500.com

Заброшенные здания, которые остались от предыдущих производств, являются жемчужинами города. Их можно использовать для реновации и развития новой индустрии.

Такое мнение на пресс-конференции, посвященной созданию в Тюмени промышленного технопарка "ДСК-500", высказал архитектор и урбанист из Нидерландов Кейс Донкерс.

"В моем городе тоже были заброшенные производства. Потом мы поняли, что некоторые из пустующих зданий могут быть использованы. Это давало возможность привлечь новые умы из направления дизайна и воплощать их идеи. Молодые люди по окончании университетов получали место, где они могли бы развивать свой бизнес. Произошел контакт между образовательной сферой, индустрией и властью. Эта связка спасла наш город", - рассказал он.

Кейс Донкерс подчеркнул, что такие жемчужины – исторические объекты – нужно возрождать и вдыхать в них новую жизнь. При этом необходимо понимать, каким образом развивать их в ближайшее время. Важна привлекательность этих объектов, они должны вызывать желание работать с ними.

"Несколько лет назад я посетил Тюмень по приглашению одного из университетов. Там я проводил мастер-классы, где мы как раз смотрели, как использовать такие здания. Было удивительно услышать огромное количество идей, которое давали молодые люди. Поэтому важно продолжать получать обратную связь от жителей города. Здесь урбанизация, экономика и социальная сфера должны идти рядом", - добавил Кейс Донкерс.

Отметим, Кейс Донкерс входит в состав жюри международного конкурса концепции "ДСК-500", который проходит в Тюменской области. В Нидерландах он стал идейным преобразователем Эйндховена в 1990-х годах в важнейший дизайнерский и научный центр.

Любовь Голышева