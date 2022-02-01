Пять автомобилей на базе ГАЗ-33086 получила Тюменская авиабаза

| Фото: департамент лесного комплекса Тюменской области | Фото: департамент лесного комплекса Тюменской области

Пять бортовых автомобилей на базе ГАЗ-33086 поступило в распоряжение Тюменской авиабазы. Машины имеют систему полного привода 4х4 и отлично подходят для эксплуатации в тяжелых условиях: бездорожье, болота, поля, леса. В ближайшее время их распределят в филиалы учреждения, сообщает департамент лесного комплекса Тюменской области.

В кабине, за исключением места водителя, есть еще четыре, что позволяет доставлять к месту проведения операции бригаду сотрудников.

| Фото: департамент лесного комплекса Тюменской области | Фото: департамент лесного комплекса Тюменской области

Кроме того, в 2022 году планируется приобрести 10 единиц лесопожарной техники и 328 единиц противопожарного оборудования и инвентаря.

Напомним, что обновление материально-технической базы происходит в рамках реализации регионального проекта "Сохранение лесов" национального проекта "Экология".