Двухлетний ребенок пострадал в аварии на перекрестке улиц в Тобольске
| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"
Ребенок двух лет и восьми месяцев пострадал в аварии на перекрестке улиц Ремезова и Ленской в Тобольске 24 февраля. Столкнулись автомобили "ГАЗ" и Toyota Land Cruiser.
По предварительной информации, у мальчика ушибы. Он не госпитализирован. Ребенок перевозился в детском автокресле.
"По предварительным данным, 24-летний водитель машины "ГАЗ", выезжая на главную дорогу не пропустил иномарку. Пострадал ребенок — сын водителя автомобиля Toyota", — рассказала начальник отделения пропаганды безопасности дорожного движения областного управления ГИБДД Анжела Борисова.
Инна Пахомова