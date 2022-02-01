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Двухлетний ребенок пострадал в аварии на перекрестке улиц в Тобольске

Происшествия, 11:30 25 февраля 2022

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Ребенок двух лет и восьми месяцев пострадал в аварии на перекрестке улиц Ремезова и Ленской в Тобольске 24 февраля. Столкнулись автомобили "ГАЗ" и Toyota Land Cruiser.

По предварительной информации, у мальчика ушибы. Он не госпитализирован. Ребенок перевозился в детском автокресле.

"По предварительным данным, 24-летний водитель машины "ГАЗ", выезжая на главную дорогу не пропустил иномарку. Пострадал ребенок — сын водителя автомобиля Toyota", — рассказала начальник отделения пропаганды безопасности дорожного движения областного управления ГИБДД Анжела Борисова.

Инна Пахомова

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# авария , ГИБДД Тюменской области

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