Тюменцы предлагают установить в городе питьевые фонтанчики и создать музыкальный коворкинг

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

19 инициативных проектов направили горожане в администрацию Тюмени в рамках проекта "Твой бюджет". Все проекты, претендующие на получение финансовой поддержки, направлены на экспертизу, после нее начнется голосование за предложенные инициативы на портале "Я решаю!".

Среди инициатив - скульптурная композиция "Легендарным казакам – первопроходцам Сибири", создание зеленого уголка "Территория искусства" по ул. Газовиков, устройство детской площадки по ул. Спасской, установка питьевых фонтанчиков в общественных местах города, создание музыкального коворкинга для репетиций и другие.

Проект "твой бюджет" дает жителям города возможность генерировать собственные идеи и участвовать в их обсуждении и реализации, говорят в администрации Тюмени. Совместными усилиями создаются интересные и уникальные территории в любом районе, воплощаются идеи, которые качественно меняют жизнь областного центра.