Жительницу Кургана приговорили к условному сроку за хранение наркотиков в Тюмени

| Фото: prokhmao.ru | Фото: prokhmao.ru

Три года условного лишения свободы получила жительница Кургана, обвиняемая в незаконном приобретении и хранении наркотиков без цели сбыта, сообщает объединенная пресс-служба судебной системы Тюменской области.

Было установлено, что 50-летняя женщина приобрела через Интернет наркотик, который забрала из тайника, оборудованного в одном из СНТ Тюмени. В Курган она возвращалась на автомобиле со своим знакомым и в пути употребила часть приобретенного средства.

На территории Исетского района машину остановили сотрудники ГИБДД. Водителя привлекли к административной ответственности за нарушение ПДД. Поведение женщины вызвало у сотрудников полиции подозрение. В ходе досмотра в ее личных вещах обнаружили наркотики.

Приговором суда ей назначено наказание в виде трех лет лишения свободы условно, с испытательным сроком два года и возложением дополнительных обязанностей, в том числе пройти диагностику и лечение у нарколога.