В Тюменской области стартовала акция "Авокресло – детям"

| Фото: Сергей Елесин,ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин,ИА "Тюменская линия"

Акция "Автокресло – детям" стартовала в Тюменской области. Мероприятие по безопасности детей-пассажиров продлится до 14 марта, сообщает областная Госавтоинспекция.

Сотрудники ГИБДД проведут рейды у школ и детских садов по выявлению нарушений правил перевозки детей в автомобилях. Запланированы и "сплошные" проверки автомобилей, в которых перевозятся дети.

Специалисты отмечают, что чаще всего автомобилисты нарушают правила при перевозке детей родственников, соседей, друзей, которые попросили их довезти в соседний населенный пункт, при этом у водителя нет детского автокресла. Нередки случаи перевозки детей в автокреслах, не зафиксированных ремнями безопасности.

В 2022 году в трех ДТП пострадали дети, которые перевозились с нарушением правил дорожного движения. В одном случае малыш находился на переднем сиденье на руках у матери.