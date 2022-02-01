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Воскресная школа в поселке Голышманово изменила формат

Общество, 09:36 26 февраля 2022

группа "Ишимская епархия РПЦ (МП)" | Фото: группа "Ишимская епархия РПЦ (МП)"

В новом формате возобновила работу воскресная школа при храме Вознесения Господня в поселке Голышманово Тюменской области. Занятия с ребятами проводят настоятель отец Александр и матушка Валентина Корниенко.

Дети изучают храмоведение, закон Божий и Библию, узнают, что такое православие и как вести себя в церкви, зачем нужно молиться. Занятия проводятся каждое воскресение — сразу после Божественной литургии. Ребята занимаются творчеством, выезжают на экскурсии и поют в церковном хоре.

"Учим детей любить свою родину, почитать родителей и помогать ближнему", — рассказал изданию "Мегатюмень" настоятель храма Вознесения Господня, отец Александр.

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# воскресная школа , Голышманово

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