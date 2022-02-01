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Выставка-инсталляция о работе госпиталей в годы войны откроется в Тюмени

Общество, 11:28 26 февраля 2022

группа "Тюмень — наш дом" Вконтакте | Фото: группа "Тюмень — наш дом" Вконтакте

Выставка-инсталляция, воспроизводящая атмосферу военного госпиталя, откроется по адресу улица Республики, 44 к 9 мая. В этом здании в годы Великой Отечественной войны действительно располагался один из военных госпиталей Тюмени.

Выставка откроется в рамках проекта "Тюмень — город госпиталей", реализуемого ТюмГМУ совместно с Клубом ветеранов войны, труда, вооруженных сил и правоохранительных органов.

Как отмечают авторы проекта, в 2021 году Тюмени было присвоено звание "Город трудовой доблести", но далеко не все знают, какие предприятия, в том числе госпитали, располагались в городе во время Великой отечественной войны, как трудились медики в то тяжелое время.

В этом году инициатива реализуется при поддержке фонда президентских грантов, сообщает "Тюменская область сегодня".

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# Великая Отечественная война , гранты , краеведение

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