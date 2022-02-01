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Школьная медсестра из Тюменской области стала лучшей на всероссийском конкурсе

Общество, 14:09 26 февраля 2022

департамент здравоохранения Тюменской области | Фото: департамент здравоохранения Тюменской области

Медицинская сестра Областной больницы №19 Светлана Погадаева стала победителем всероссийского конкурса "Лучшая детская медицинская сестра 2021 года". Почти все 16 лет работы в медицине она занимается организацией и оказанием медицинской помощи детям и подросткам.

В Богандинской средней школе №1 Светлана Погадаева работает двенадцатый год. Среди направлений ее деятельности — санитарно-просветительское и профориентационное. С 2020 года в школе существует кружок "Юный медик". Вместе с медсестрой ребята учатся быть здоровыми, оказывать первую помощь при неотложных состояниях, пробуют себя в медицине.

"Работа детской медицинской сестрой в школе для меня – это любовь к детям, это забота о каждом ребенке, это терпение и уважение. Не всегда просто бывает объективно оценить состояние здоровья ребенка, договориться соблюдать рекомендации, так как все дети разные. Но у меня свой, особенный подход к каждому. Ребята это чувствуют, и мы всегда находим общий язык", — говорит Светлана Погадаева.

Конкурс "Лучшая детская медицинская сестра 2021 года" был организован Союзом педиатров России и проходил в заочной форме. Конкурсанты готовили проектные работы о своей деятельности, а экспертное жюри оценивало каждую кандидатуру исходя, в том числе, и из профессионального и личного вклада специалиста в поддержание здоровья и воспитание подрастающего поколения, сообщает департамент здравоохранения Тюменской области.

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# конкурсы , Медицина

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