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Иван Квитка призвал к суду над виновниками трагических событий 2014 года в Одессе

Общество, 15:14 27 февраля 2022

Информационный центр правительства Тюменской области | Фото: Информационный центр правительства Тюменской области

Необходим суд над виновниками трагических событий, произошедших в Одессе в 2014 году. Об этом заявил депутат Госдумы РФ от Тюменской области, заместитель руководителя фракции "Единая Россия" Иван Квитка на своей личной странице в Instagram.

Он напомнил о зверских событиях, которые произошли в Одессе в 2014 году во время массовых митингов. Тогда людей, которые говорили на русском языке, сожгли в "Доме профсоюзов", погибли десятки человек.

"Беспощадны были и к беременным женщинам, и к старикам. Душили, насиловали, жестоко глумились над телами. Личность некоторых погибших восстанавливали по ДНК. А ведь это были чьи-то отцы, жены, матери, сыновья", - написал Иван Квитка.

Он подчеркнул, что расследование по данному кровавому делу до сих пор на Украине не проводилось. Но Россия не забыла об этих событиях. Справедливое наказание виновных необходимо.

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# Донбасс

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