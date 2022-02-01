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Продажи туров с кешбэком закончатся в ночь на 1 марта

Общество, 12:24 28 февраля 2022

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Текущий этап программы туристического кешбэка закончится 28 февраля в 23 часа 59 минут по московскому времени. Отправиться в поездки по России можно до 30 апреля включительно, в круизы — до конца мая, сообщило Федеральное агентство по туризму.

"Сумма, которая была запланирована на текущий этап программы, уже практически полностью начислена туристам. Поэтому окно продаж будет завершено досрочно — в ночь на 1 марта. Воспользовалось уже почти 700 тысяч человек. Они приобрели поездок с кешбэком на 12 млрд рублей. На карточки людям вернулось уже более 2,5 миллиардов рублей", — рассказала глава Ростуризма Зарина Догузова.

Она отметила, что в 2022 году будет еще одно окно продаж — на осень-зиму. О точных датах продаж объявят позднее.

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# кэшбек , туризм

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