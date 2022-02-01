Иван Беспоместных оценил "ядерную угрозу" Зеленского

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Настал момент, когда у России не было другого выхода. Президент Украины Владимир Зеленский едва ли не потребовал у Запада ядерного оружия. И я уверен, что он его получил бы. Такую точку зрения в беседе с корреспондентом "Тюменской линии" высказал председатель исполкома Тюменского областного отделения Всероссийской общественной организации ветеранов "Боевое братство", координационного Совета ветеранов локальных войн, военной службы и членов их семей Иван Беспоместных.

Решение Верховного главнокомандующего Вооруженными Силами Российской Федерации представитель организации ветеранов "Боевое братство" считает оправданным и своевременным.

"Я сам противник всякого насилия, - подчеркнул он. – Но настал момент, когда у России не было другого выхода. Президент Украины Владимир Зеленский едва ли не потребовал у Запада ядерного оружия. И я уверен, что он его получил бы".

Президент Украины Владимир Зеленский в своем выступлении на Мюнхенской конференции по безопасности 19 февраля пригрозил, что Украина откажется от неядерного статуса. После этого и ряда других заявлений президент России Владимир Путин 21 февраля подписал документы о признании самопровозглашенных ДНР и ЛНР, в ночь на 24 февраля сообщил, что Россия начинает военную операцию в Донбассе.

"Специальная военная операция на Украине – это и защита территории России от проникновения на нее неофашизма, который с середины 1990-х годов крепко обосновался в некогда братской республике, - пояснил Иван Беспоместных. – На Украине неофашисты обосновались крепко, их сторонники есть и у нас в России. Наши деды, победившие фашизм, наверное, и представить себе не могли бы, что спустя столько лет на Украине в течение восьми лет будут стрелять по своим же мирным городам и селам. Моим внукам 6 и 3 года. Я вчера говорю своим детям – вот они веселы и здоровы. Рядом мама, папа, бабушка, дедушка… Все правильно, все как должно быть. А где-то их ровесники в это же самое время не знают, что такое тихое утро, для них нормально – бежать в какие-то убежища! Это неправильно. Так не должно быть".

Борис Олейник