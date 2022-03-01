В ТюмГУ открывают специальности по математической биологии и филогенетики насекомых

Управление стратегических коммуникаций ТюмГУ Управление стратегических коммуникаций ТюмГУ

Новая научная специальность "Математическая биология, биоинформатика" в 2022 году появится в ТюмГУ. Вуз запускает ее совместно с Институтом биомедицинской химии им. В.Н. Ореховича, Москва.

По информации управления стратегических коммуникаций ТюмГУ, университет под руководством академика РАН Андрея Лисицы выиграл в научно-исследовательском проекте по Федеральной научно-технической программе развития генетических технологий на 2019-2027 гг.

В рамках этого проекта открываются новые научно-исследовательские лаборатории. В марте-апреле 2022 года откроется новая лаборатория систематики и филогенетики насекомых. В 2023 году планируется открыть новую программу аспирантуры "Генетика", в последующие годы – "Биомеханика и биоинженерия".

Тюменский госуниверситет получил лицензию на подготовку аспирантов по 61 научной специальности. Это позволит вузу выпускать кадры высшей квалификации.

В аспирантуре ТюмГУ обучаются 310 молодых исследователей, включая 25 иностранных граждан из Алжира, Бразилии, Ирака, Йемена, Египта, Казахстана, Китайской Народной Республики, Кот-д’Ивуара, Нигерии, Сирии, Узбекистана и других стран.