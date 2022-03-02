Тюменец Сергей Чародеевич расскажет о работе над первым литературным сборником

| Фото: "Литературное крыло" ВКонтакте | Фото: "Литературное крыло" ВКонтакте

Презентация дебютной книги писателя Сергей Чародеевича "Круги" пройдет в Литературно-краеведческом центре (ул. Первомайская, 14) 5 марта в 16 часов. Он расскажет о работе над первым литературным сборником, о жизни и творчестве.

Сергей Чародеевич увлечен писательским мастерством с юности. Гостям литературно-краеведческого центра он известен как участник проекта "Литературные читки". Его первая книга — сборник рассказов, посвященный жизни людей.

Для участия во встрече необходима предварительная запись по телефону 8 (3452) 46-45-79, сообщает департамент культуры Тюмени.

Возрастное ограничение: 12+.