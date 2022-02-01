  • 28 февраля 202228.02.2022понедельник
  • USD83,5485
    EUR93,5994
  • В Тюмени 0..-2 С 3 м/с ветер юго-западный

Оперативный штаб Тюменской области по профилактике коронавируса онлайн

В Тюменской области отложили до 1 апреля введение QR-кодов при посещении общественных мест

Общество, 18:15 28 февраля 2022

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Введение QR-кодов для посещения торговых центров, заведений общепита, зрелищных мероприятий и других мест массового пребывания людей отложили в Тюменской области до 1 апреля, сообщает информационный центр регионального правительства.

Такое решение принято на заседании регионального оперативного штаба. Все ограничения, введенные в области для предотвращения распространения COVID-19, продлены до 1 апреля.

Соответствующие изменения будут внесены в постановление регионального правительства от 17 марта 2020 года №120-п "О введении режима повышенной готовности".

Масочный режим в общественном транспорте и местах массового пребывания людей продолжит действовать.

"Несмотря на некоторое снижение заболеваемости, расслабляться рано", - сказал губернатор Тюменской области Александр Моор. Он напомнил тюменцам о необходимости вакцинации и своевременной ревакцинации от COVID-19.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости
Читайте нас в Яндекс.Новостях

# QR-код , Александр Моор , вакцинация , коронавирус

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
18:24 28.02.2022В Тобольске восстановят дом с интересной судьбой
18:15 28.02.2022В Тюменской области отложили до 1 апреля введение QR-кодов при посещении общественных мест
18:03 28.02.2022В приемной "Единой России" готовы оказать тюменцам психологическую помощь
18:01 28.02.20221 марта - события дня