В Тюменской области отложили до 1 апреля введение QR-кодов при посещении общественных мест

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Введение QR-кодов для посещения торговых центров, заведений общепита, зрелищных мероприятий и других мест массового пребывания людей отложили в Тюменской области до 1 апреля, сообщает информационный центр регионального правительства.

Такое решение принято на заседании регионального оперативного штаба. Все ограничения, введенные в области для предотвращения распространения COVID-19, продлены до 1 апреля.

Соответствующие изменения будут внесены в постановление регионального правительства от 17 марта 2020 года №120-п "О введении режима повышенной готовности".

Масочный режим в общественном транспорте и местах массового пребывания людей продолжит действовать.

"Несмотря на некоторое снижение заболеваемости, расслабляться рано", - сказал губернатор Тюменской области Александр Моор. Он напомнил тюменцам о необходимости вакцинации и своевременной ревакцинации от COVID-19.