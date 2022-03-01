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Новое креативное пространство с кафе, хостелом создадут на территории тюменского железнодорожного вокзала

Общество, 11:02 01 марта 2022

с личного аккаунта Руслана Кухарука в Instagram

Реализовать интересные креативные проекты на территории железнодорожного вокзала Тюмени, провести реновацию старинных зданий. Такое решение принято по итогам выездного совещания администрации города и заместителя начальника Свердловской железной дороги по территориальному управлению Анатолия Коротаева.

Об этом глава Тюмени Руслан Кухарук написал в своем Instagram.

"Среди объектов филиала железной дороги есть строения, которым более ста лет: два здания водоналивных башен, веерное депо, хозяйственные постройки. По прямому назначению используются не все. Многие объекты имеют уникальную историю, и при правильном позиционировании здесь можно создать прекрасные точки притяжения для туристов. В старинных зданиях можно реализовать интересные креативные проекты, преобразовать эти объекты промышленной архитектуры в культурно-образовательные центры, открыть там выставочные пространства, кафе, хостелы", - говорит Кухарук.

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В планах администрации города и СвЖД провести ремонт дороги, благоустроить территорию, повысить безопасность площади рядом с вокзалом, заняться территорией со стороны ул. Волгоградской и Калинина.

"Я благодарен руководству железной дороги за то, что представили планы, которые в будущем могут стать частью городской среды Тюмени. Это интересные и привлекательные с точки зрения инвестирования проекты, и таким образом компания не только дает новые возможности для развития малого бизнеса и творческих идей, но и создает условия для дальнейшего привлечения финансов в определенные объекты", - отметил глава Тюмени.

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# благоустройство , железнодорожный вокзал

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