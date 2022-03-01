Программа переселения соотечественников работает в Тобольске

| Фото: УМВД РФ | Фото: УМВД РФ

Программа по добровольному переселению соотечественников работает в Тобольске, сообщает МО МВД России "Тобольский".

Тобольск и Тобольский район включены в список территорий, участвующих в государственной программе с начала 2021 года. Участие в ней дает соотечественнику и членам его семьи право на получение гражданства, на получение государственных гарантий и социальной поддержки.

Принять участие в программе могут граждане других стран и лица без гражданства, граждане России, которые постоянно проживают за рубежом и имеют российское гражданство.

Кандидат должен быть совершеннолетним и дееспособным, чтобы работать в России, иметь опыт трудовой деятельности и квалифицированное образование. Уровень владения устным и письменным русским языком должен быть таким, который обеспечит участнику скорую адаптацию в стране.

Получить консультацию по интересующим вопросам, связанным с участием в региональной программе, можно в отделе по вопросам миграции МО МВД России "Тобольский" - 8(3456) 25-06-56.