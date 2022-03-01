Пьяный бесправник устроил ДТП на угнанной "Газели" в Тюменском районе

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Подозреваемого в угоне задержали сотрудники ДПС в Тюменском районе, сообщает региональное УМВД. По версии следствия, безработный 34-летний мужчина угнал "Газель" у жителя пос. Винзили.

Задержанный, ранее судимый за угон и кражи, признался, что распивал алкогольные напитки с друзьями у себя дома. В гостях у него находился знакомый, работавший на арендованном фургоне. Водитель в спиртного не употреблял и лег спать.

В разгар застолья злоумышленник решил прокатиться, взял ключи от машины и отправился в поездку. Водительского удостоверения он никогда не получал и был пьян, поэтому не смог выехать со двора многоэтажки на ул. Заводской пос. Винзили. "Газель", которой он управлял, врезалась в припаркованный Ford.

Возбуждено уголовное дело по статье "Неправомерное завладение автомобильным или иным транспортным средством без цели хищения". Максимальная санкция статьи – пять лет лишения свободы. Также мужчина будет привлечен к ответственности за пьяную езду без прав.