Роман Чуйко: хакеры, сообщавшие о минировании тюменских школ, базировались на Украине

Фото: ИА "Тюменская линия" Фото: ИА "Тюменская линия"

Служба безопасности Украины и западные наемники активно вели информационную войну против России и ее народов, начиная с 2014 года, уверен депутат Тюменской областной думы, руководитель регионального исполкома ОНФ Роман Чуйко. Основная цель - дестабилизировать общественное мнение различными фейками, запугивая население минированием общественных мест и зданий, нанося экономический вред жителям России.

"Они формировали на своей территории мошеннические кол-центры, работа которых была направлена исключительно для воровства и вымогательства личных сбережений россиян. И все это при поддержки руководства Украины. Цель проводимой сейчас военной операции - очистка территории Украины от бандеровских извергов и предателей собственного народа, которые обязательно понесут наказание за преступления, совершенные ими в Донецке, Луганске, Одессе", - сказал он.

За прошедшие 8 лет ни одно западное и европейское государство не осудило действия Украины и не предприняло попыток для урегулирования ситуации.

"Словно дожидались, когда у России закончится терпение смотреть на эти убийства и вести бессмысленные дипломатические переговоры в попытках остановить кровопролитие на Донбасе. С 2014 года независимо от смены президентов в Украине националистические батальоны ежедневно расстреливали города Донецк и Луганск, убивая мирных жителей - детей, женщин и стариков. За 8 лет там погибли более 2,6 тыс. человек. Еще 5,5 тыс. были ранены, получили увечья или остались инвалидами. Украинский клоун-президент заявил, что будет создавать ядерную бомбу. Не думаю, что нужно уточнять, какой стране она предназначается", - резюмировал Роман Чуйко.