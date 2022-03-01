Студенты тюменских вузов сыграют в мини-футбол и настольный теннис

| Фото: департамент физической культуры, спорта и дополнительного образования Тюменской области | Фото: департамент физической культуры, спорта и дополнительного образования Тюменской области

Соревнования по мини-футболу и настольному теннису пройдут в Тюмени в рамках спартакиады вузов региона, сообщает департамент физической культуры, спорта и дополнительного образования Тюменской области.

С 1 по 3 марта в спортивном комплексе "Центральный" состоятся соревнования по настольному теннису. Командные матчи пройдут из пяти встреч. Дружина, набравшая первой три очка, объявляется победителем. Начало соревнований в 10 часов.

В многофункциональном спортивном центре "Олимпия" на площадку выйдут команды по мини-футболу. Здесь тройка сильнейших определится по наибольшей сумме набранных очков. Начало матчей в 10 часов.

Ранее студенты тюменских вузов продемонстрировали свое мастерство на соревнованиях по дзюдо. После настольного тенниса и мини-футбола пройдут состязания по плаванию и волейболу у женщин. Их проведение запланировано на апрель.