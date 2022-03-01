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Тюменские прокуроры в 2021 году более 2 тыс. раз выступали в защиту прав граждан на труд

Общество, 12:01 01 марта 2022

ИА "Тюменская линия"

Более 2 тыс. исков в защиту прав граждан на труд направлено прокурорами Тюменской области в суд в 2021 году. Об этом в ходе интернет-конференции сообщила начальник гражданско-судебного отдела прокуратуры Тюменской области Анна Соловьева.

"К сожалению, круг выявляемых прокурорами нарушений в этой сфере широк, - отметила она. - Это невыплата заработной платы, выплата ее в размере ниже минимального, с неправильным начислением районного коэффициента, привлечение к труду без заключения трудовых договоров, не предоставление средств индивидуальной защиты, не проведение медицинских осмотров и обучения, Именно эти нарушения требовали устранить прокуроры".

Всего в 2021 году прокурорами Тюменской области в интересах граждан и неопределенного круга лиц направлено в суд 2 тыс. 700 исков и заявлений на сумму более 139 млн рублей.

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# Анна Соловьева , прокуратура

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