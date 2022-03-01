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Сообщения о росте цен на лекарства - фейк

Общество, 16:45 01 марта 2022

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Информация о предстоящем повышении цен на лекарства на 25%, о котором сообщают некоторые СМИ и телеграм-каналы - фейк. Об этом сообщает телеграм-канал "Война с фейками".

На самом деле любое увеличение цен на лекарства регулируется государством, поскольку фармацевтическая отрасль в России действует при протекции и регулировании органов власти. При этом стоимость жизненно важных лекарственных препаратов фиксирована, о чем указано в соответствующем федеральном законе.

Введенные на данный момент антироссийские санкции не затрагивают поставки фармацевтической продукции.

Кроме того, за последние годы в результате реализации программ импортозамещения у большого количества импортных лекарств появились отечественные аналоги.

Евгений Бабенко

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# Лекарственное обеспечение , регулирование , фейк

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