Сообщения о росте цен на лекарства - фейк

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Информация о предстоящем повышении цен на лекарства на 25%, о котором сообщают некоторые СМИ и телеграм-каналы - фейк. Об этом сообщает телеграм-канал "Война с фейками".

На самом деле любое увеличение цен на лекарства регулируется государством, поскольку фармацевтическая отрасль в России действует при протекции и регулировании органов власти. При этом стоимость жизненно важных лекарственных препаратов фиксирована, о чем указано в соответствующем федеральном законе.

Введенные на данный момент антироссийские санкции не затрагивают поставки фармацевтической продукции.

Кроме того, за последние годы в результате реализации программ импортозамещения у большого количества импортных лекарств появились отечественные аналоги.

Евгений Бабенко