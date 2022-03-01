Тюменские медики оказали помощь 29 тюменцам, которые пострадали в ДТП за неделю

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Медработники ОКБ №2 своевременно оказали необходимую медицинскую помощь 29 жителям Тюмени, которые пострадали в ДТП за неделю. В их числе восемь детей. Всем пострадавшим назначили соответствующее лечение, сообщает департамент здравоохранения Тюменской области.

Специалисты ОКБ №2 обращаются к родителям с просьбой провести с детьми профилактические беседы и рассказать, о том, что проезжая часть — неподходящее место для игр, а переходить дорогу необходимо по правилам. По статистике, в одних случаях маленькие пешеходы страдают из-за безответственности взрослых, в других — сами нарушают правила дорожного движения.