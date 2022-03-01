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Пассажиропоток тюменского аэропорта Рощино увеличился в феврале на четверть

Общество, 18:33 01 марта 2022

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Поток пассажиров в международном аэропорту Рощино в феврале увеличился на 24,7%. Аэропорт обслужил 131 тыс. 71 пассажира.

За февраль внутренними рейсами воспользовались 122 тыс. 221 человек, прирост составил 17,3%, за рубеж слетало 8 тыс. 171 пассажир, сообщает аэропорт в Instagram.

Напомним, что из-за решения Росавиации о закрытии 12 аэропортов страны, в расписании тюменского Рощино происходят небольшие изменения.

Так авиакомпания "Азимут" отменила рейс А4 334 Тюмень - Краснодар, который был запланирован на 2 марта 2022 года. Исключен из расписания и рейс на Ростов-на-Дону.

Подробную информацию о полетах можно узнать на сайте Рощино или обратиться по телефону +7 (3452) 496-450.

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# авиаперелеты , аэропорт , Рощино

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