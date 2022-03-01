Жители Московской области и Сургута организовали в Ишиме нарколабораторию

УМВД России по Тюменской области УМВД России по Тюменской области

Жители Московской области и Сургута организовали в одном из домов Ишима нарколабораторию. Оборудование и прокуроры для изготовления наркотических средств они приобретали через интернет. Реализовывали запрещенные вещества через мобильное приложение, сообщает региональное УМВД.

Известно, что двое мужчин 1961 и 1971 г. р. противоправной деятельностью занимаются с осени 2021 года. Получая инструкции по изготовлению запрещенных веществ от неизвестных лиц, они готовили мефедрон для последующей реализации на территории Тюменской области.

Полицейские изъяли у них лабораторное оборудование, сырье для изготовления наркотиков, а также около 4 кг порошкообразного вещества - мефедроном.

Возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 30, ч. 4 ст. 228.1 "Незаконные производство, сбыт наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов". Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком до 15 лет. Фигуранты уголовного дела заключены под стражу.