  • 2 марта 20222.03.2022среда
  • В Тюмени -2..-4 С 4 м/с ветер южный

Оперативный штаб Тюменской области по профилактике коронавируса онлайн

В тюменском финале Кубка России по мини-футболу поменялся участник

Спорт, 18:29 02 марта 2022

МФК "Тюмень" | Фото: МФК "Тюмень"

Изменился состав участников "Финал четырех" Кубка России по мини-футболу в Тюмени, сообщает пресс-служба клуба.

Вместо МФК "Динамо Самара", ранее объявившего о снятии с розыгрышей чемпионата и Кубка, в состав участников турнира включен "Норильский никель", уступивший самарцам на стадии четвертьфинала. Таким образом, 19 марта в полуфиналах сыграют "Норильский никель" и екатеринбургская "Синара", а также "Тюмень" и "Газпром-Югра" из Югорска.

Финал и матч за третье место намечены на 20 марта.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости
Читайте нас в Яндекс.Новостях

# мини-футбол

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
18:29 02.03.2022В тюменском финале Кубка России по мини-футболу поменялся участник
16:30 02.03.2022Волейболистки Тюмени лидировали в студенческой лиге России
16:19 02.03.2022Легионеры МФК "Тюмень" не собираются покидать команду
15:58 02.03.2022Футболисты "Тюмени" отправились на сборы в Турцию