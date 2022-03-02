В тюменском финале Кубка России по мини-футболу поменялся участник

| Фото: МФК "Тюмень" | Фото: МФК "Тюмень"

Изменился состав участников "Финал четырех" Кубка России по мини-футболу в Тюмени, сообщает пресс-служба клуба.

Вместо МФК "Динамо Самара", ранее объявившего о снятии с розыгрышей чемпионата и Кубка, в состав участников турнира включен "Норильский никель", уступивший самарцам на стадии четвертьфинала. Таким образом, 19 марта в полуфиналах сыграют "Норильский никель" и екатеринбургская "Синара", а также "Тюмень" и "Газпром-Югра" из Югорска.

Финал и матч за третье место намечены на 20 марта.