Тюменские туристы могут отдохнуть в Индии, Египте и ОАЭ

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Выбирать для отдыха Турцию, Египет, ОАЭ, Китай, Индию, Вьетнам и другие государства, которые открыты для поездок с туристическими целями и не вводили против России никаких ограничений, порекомендовала глава Ростуризма Зарина Довгузова в своем аккаунте в Instagram.

"Мы просим внимательно следить за информацией МИД России, Ростуризма и Росавиации об изменении статуса актуальных туристических направлений, — отметила руководитель Ростуризма. — По возможности советуем отказаться от посещения стран, которые ввели санкции и ограничения по отношению к России, так как пребывание в данных странах может нести в себе риски своевременного и безопасного возвращения в Россию".

Зарина Догузова напомнила, что помимо доступных зарубежных стран предстоящий отдых можно забронировать на территории России.

"Вместе с регионами и туристическим бизнесом мы постоянно работаем над повышением доступности и качества внутренних направлений", — отметила она.

Влада Нерадовская