Любительские творческие коллективы Тюменской области могут претендовать на грант

Департамент культуры Тюменской области Департамент культуры Тюменской области

Любительские коллективы Тюменской области поборются за грант в 300 тыс. рублей на развитие творческой деятельности. Прием заявок на конкурс начался и продолжится до 31 марта.

Средства гранта коллектив может использовать на покупку необходимого для творчества оборудования, пошив костюмов, организацию гастролей, сообщает департамент культуры Тюменской области.

Напомним, в 2021 году на конкурный отбор в департамент культуры Тюменской области поступило 18 конкурсных заявок из Тюменской области. Жури определило шесть победителей: тобольские ансамбли "Веселые ложки" и "Раздолье"; "Народный хор русской песни" из Ялуторовска; тюменский фольклорный ансамбль "Ленок"; народный любительский хор "Россияночка" из Голышманово; народный вокальный ансамбль "Русская песня" из села Казанского. Народный любительский коллектив фольклорный ансамбль "Ленок" потратил призовые деньги на зимние сценические костюмы.

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Конкурс среди любительских коллективов региона проходит в рамках реализации национального проекта "Культура".