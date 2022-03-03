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Любительские творческие коллективы Тюменской области могут претендовать на грант

Общество, 17:45 03 марта 2022

Департамент культуры Тюменской области

Любительские коллективы Тюменской области поборются за грант в 300 тыс. рублей на развитие творческой деятельности. Прием заявок на конкурс начался и продолжится до 31 марта.

Средства гранта коллектив может использовать на покупку необходимого для творчества оборудования, пошив костюмов, организацию гастролей, сообщает департамент культуры Тюменской области.

Напомним, в 2021 году на конкурный отбор в департамент культуры Тюменской области поступило 18 конкурсных заявок из Тюменской области. Жури определило шесть победителей: тобольские ансамбли "Веселые ложки" и "Раздолье"; "Народный хор русской песни" из Ялуторовска; тюменский фольклорный ансамбль "Ленок"; народный любительский хор "Россияночка" из Голышманово; народный вокальный ансамбль "Русская песня" из села Казанского. Народный любительский коллектив фольклорный ансамбль "Ленок" потратил призовые деньги на зимние сценические костюмы.

За более подробной информацией переходите по ссылке.

Конкурс среди любительских коллективов региона проходит в рамках реализации национального проекта "Культура".

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# конкурсы , народное творчество , национальный проект Культура

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