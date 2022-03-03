Выставка об изучении технологий откроется в "Конторе пароходства" в Тюмени

| Фото: из сообщества "Контора пароходства" во ВКонтакте (архив) | Фото: из сообщества "Контора пароходства" во ВКонтакте (архив)

Выставка Mistakes and Memories откроется в мультицентре "Контора пароходства" в Тюмени 4 марта в 19 часов. Гостям представят видеоинсталляции, посвященные цифровой магии и технологическому анимизму, сообщают организаторы.

"Выставка является попыткой прощупать новые границы между технологиями, магией и ритуалами. Автор — художник и исследователь, работающий на пересечении технологий, медиа, визуальных и перформативных искусств Денис Протопопов. Куратор — саунд и визуальная художница, исследовательница звука Ольга Зубова. Эта выставка является попыткой прощупать новые границы между технологиями, магией и ритуалами", — рассказали организаторы.

Выставка Mistakes and Memories знакомит со способом изучения технологий, который связан с субъективными феноменами и эмоциями. В первый день пройдет экскурсия от художника и куратора.

В день открытия вход свободный, регистрация не требуется. Выставка проработает до 23 апреля с 11 до 21 часа. Цена обычного билета — 250 рублей, для студентов — 100 рублей, пенсионерам вход свободный. Возрастное ограничение: 16+.