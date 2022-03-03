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Олимпийский чемпион, тюменский лыжник Денис Спицов стал отцом

Общество, 13:07 03 марта 2022

admtyumen.ru | Фото: admtyumen.ru

Олимпийский чемпион, тюменский лыжник Денис Спицов стал отцом. Его супруга Ксения 1 марта родила дочь.

Видео с биркой новорожденной Ксения выложила в своем Instagram. Малышка появилась на свет в госпитале "Мать и дитя" 1 марта в 20 часов. Рост малышки 50 см, вес 2 кг 490 граммов.

Отметим, что во время встречи своего супруга после Олимпийских игр в Пекине, откуда Денис привез золотую и серебряную медали, Ксения была в положении, но, общаясь с журналистом "Тюменской линии" просила это не разглашать.

Первенец в семье желанный и долгожданный. Денис и Ксения поженились в 2019 году, до этого пять лет встречались.

Подписчики Ксении Спицовой охотно разделяют радость молодой пары, пишут пожелания здоровья, сладких ночей и дней. И выражают уверенность, что девочка, как и знаменитый отец, станет чемпионкой.

Анжела Лебедева

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# Денис Спицов , олимпиада , первенец , рождение детей

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