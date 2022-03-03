В Тобольск прибыли участники тура "Байкальская миля 2022"

www.rgo.ru/ru/tyumen www.rgo.ru/ru/tyumen

Тобольск встретил путешественников тура "Байкальская миля 2022", сообщает тюменское отделение Русского географического общества 2 марта.

Трем участникам маршрута — Евгению Сыркину, Денису Селезневу и Линару Галлямову предстоит добраться до Байкала, преодолев почти 6 тыс. километров на Jeep Cherokee 1992 года выпуска. По дороге мужчинам предстоит выполнить шесть специальных заданий.

www.rgo.ru/ru/tyumen www.rgo.ru/ru/tyumen

Обязательной точкой на маршруте путешественников был обозначен Тобольск. Здесь участникам фестиваля предстоит снять информационный ролик, в котором необходимо будет отразить историю развития города со времен древней столицы Сибири до современного промышленного хаба российской нефтехимии, крупного транспортного узла, туристического и культурного центра.

www.rgo.ru/ru/tyumen | Фото: Русское географическое общество www.rgo.ru/ru/tyumen | Фото: Русское географическое общество

Выполненные задания будет оценивать авторитетное жюри. В его составе – путешественник Федор Конюхов, посол доброй воли ООН, Вячеслав Фетисов, директор музея Победы Александр Школьник, заслуженный артист России, Игорь Угольников и др. Победившая команда получит приз – 500 тыс. рублей.