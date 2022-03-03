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В Тобольск прибыли участники тура "Байкальская миля 2022"

Общество, 14:19 03 марта 2022

www.rgo.ru/ru/tyumen

Тобольск встретил путешественников тура "Байкальская миля 2022", сообщает тюменское отделение Русского географического общества 2 марта.

Трем участникам маршрута — Евгению Сыркину, Денису Селезневу и Линару Галлямову предстоит добраться до Байкала, преодолев почти 6 тыс. километров на Jeep Cherokee 1992 года выпуска. По дороге мужчинам предстоит выполнить шесть специальных заданий.

www.rgo.ru/ru/tyumen

Обязательной точкой на маршруте путешественников был обозначен Тобольск. Здесь участникам фестиваля предстоит снять информационный ролик, в котором необходимо будет отразить историю развития города со времен древней столицы Сибири до современного промышленного хаба российской нефтехимии, крупного транспортного узла, туристического и культурного центра.

Русское географическое общество www.rgo.ru/ru/tyumen | Фото: Русское географическое общество

Выполненные задания будет оценивать авторитетное жюри. В его составе – путешественник Федор Конюхов, посол доброй воли ООН, Вячеслав Фетисов, директор музея Победы Александр Школьник, заслуженный артист России, Игорь Угольников и др. Победившая команда получит приз – 500 тыс. рублей.

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# Русское географическое общество , Тобольск

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