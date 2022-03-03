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В Тюменской области отменили социальную дистанцию в магазинах и общественных местах

Общество, 17:02 03 марта 2022

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Строгое соблюдение социальной дистанции, 1,5 метра, отменяется в магазинах, торговых центрах, общественных местах, учреждениях культуры и так далее. Такое решение принял Роспотребнадзор 3 марта.

Как пояснили корреспонденту "Тюменской линии" в региональном управлении Роспотребнадзора, данное решение обосновано тем, что большая часть жителей страны и региона сделали прививки от коронавирусной инфекции. Заболеваемость ковидом снижается на протяжении последних двух недель.

Актуальными для посетителей и хозяев торговых точек остаются защитные маски, использование дезинфицирующих средств.

Теперь сотрудники Роспотребнадзора во время рейдов на предприятия будут придерживаться новых, смягчающих мер, которые отражены в положении "Особенности проведения противоэпидемических мероприятий в условиях эпидемического процесса, вызванного новым геновариантом коронавируса "Омикрон".

Анжела Лебедева

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# рейд , социальная дистанция , Управление Роспотребнадзора

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