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Сборник о тюменском купечестве выпустят к 185-летию Текутьева

Общество, 17:01 06 марта 2022

группа "Библиотеки Тюмени" во ВКонтакте | Фото: группа "Библиотеки Тюмени" во ВКонтакте

Выпуск литературно-краеведческого альманаха "ЛИК" возобновят в Тюмени. Новый номер издания посвятят тюменскому купечеству, его планируют выпустить в 2023 году - к 185-летию предпринимателя и мецената Андрея Текутьева.

"В 2017 году выпуск издания приостановился, но с появлением "Текутьевки", объединившей заинтересованных людей, работа продолжается, надеемся, что откликнутся любители местной истории, и в следующем году мы презентуем новый выпуск альманаха", — рассказала корреспонденту информационного агентства "Тюменская линия" сотрудник библиотеки истории города им. А. И. Текутьева Алёна Животова.

К работе над сборником коллектив учреждения приглашает историков, краеведов, искусствоведов, литературоведов, библиографов, исследователей, изучающих историю своей семьи, писателей. Среди предлагаемых тем - "История предпринимательского успеха", "Благотворительность и меценатство", "Религия и предпринимательство", "Общественная деятельность и повседневная жизнь" и другие.

Статьи для сборника можно направить по электронной почте: citylib-history@yandex.ru до 1 июня 2022 года. Подробнее о требованиях и информационное письмо — здесь.

Литературно-краеведческий альманаха "ЛИК" издавался Централизованной городской библиотечной системой с 2010 года, на его страницах опубликовано большое количество статей, исследовательских работ маститых и начинающих авторов, посвященных Тюмени и Тюменскому краю.

Влада Нерадовская

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# Андрей Текутьев , краеведение

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