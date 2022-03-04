Тоболяк в гостях украл драгоценности на 19 тысяч рублей

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Подозреваемого в краже ювелирных украшений задержали полицейские в Тобольске. Ущерб составил 19 тыс. рублей, сообщает УМВД по Тюменской области.

С заявлением в правоохранительные органы обратилась 61-летняя женщина, обнаружившая пропажу драгоценностей из шкатулки. Сотрудники уголовного розыска выяснили, что потерпевшая проживает с сыном, к нему в гости часто приходит 19-летний приятель. Полицейские задержали ранее судимого тоболяка. Он признал свою вину и пояснил, что находясь в гостях искал вместе с хозяином в квартире сигареты и случайно обнаружил шкатулку.

Воспользовавшись моментом, гость достал несколько сережек, кольцо, цепочку и положил их в карман. Часть похищенного он продал. В квартире подозреваемого полицейские нашли остальные драгоценности.

Возбуждено уголовное дело по статье "Кража, совершенная с причинением значительного ущерба гражданину". Санкция статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет.