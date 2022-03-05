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Ледовые переправы в Уватском районе закроют в начале апреля

Общество, 09:34 05 марта 2022

МЧС-Тобольск | Фото: МЧС-Тобольск

Ледовые переправы в Уватском районе ориентировочно закроют в начале апреля. Об этом сообщил государственный инспектор по маломерным судам с. Уват Олег Папазян.

"По моему многолетнему опыту и наблюдениям можно сказать, что ориентировочно в селе Уват переправа закрывается 7-8 апреля. Переправа в селе Демьянское - раньше, так как она соединяет зимник Демьянское - Болчары, и к апрелю он становится непригодным для движения транспортных средств", - отметил Олег Папазян.

На сегодняшний день в Уватском районе функционируют три ледовые переправы. Одна в с. Уват на 430 км р. Иртыш. Две других переправы расположены в с. Демьянское, это 316 км реки Иртыш, сообщает МЧС Тобольск.

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# ГУ МЧС России по Тюменской области , ледовая переправа

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